Baudet werd gewaarschuwd voor Ramautarsing: adviseur noemde hem 'potentiële tijdbom'

De Haze Winkelman wees Baudet en de bestuursleden Henk Otten en Rob Rooken erop dat de 30-jarige Surinaamse Amsterdammer volkomen lijkt vastgeroest in zijn haast 'bijbelse overtuiging' van de Russisch-Amerikaanse auteur en filosoof Ayn Rand, die de zegeningen van het kapitalisme en egoïsme predikt. 'Hij is dogmatisch en zelfs wat primitief, nadenken is niet nodig als het in de bijbel staat.' Zo uitte hij zich in een gezelschap van dertien FvD'ers 'zeer ongenuanceerd over ritueel slachten', licht De Haze Winkelman telefonisch toe. Daaruit bleek Ramautarsings rigide Ayn Rand-adoratie, namelijk dat 'alleen mensen rechten hebben, en dieren niet'.



Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ramautarsing hoger op de lijst zou komen te staan, maar na de waarschuwing werd hem de negende plaats toebedeeld, zegt De Haze Winkelman, die inzage verleende in de mail van 2 januari 2017. Ook werd met Ramautarsing afgesproken dat hij zich tijdens de verkiezingscampagne niet mocht uitdrukken in Ayn Rand-achtige taal, en dat hij zich aan het verkiezingsprogramma moest houden. 'De gedachte was dat hij zich in de luwte, bijvoorbeeld als fractiemedewerker, zou kunnen ontwikkelen. Maar dat is niet gebeurd.'