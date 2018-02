Baudet weigert gesprek met kritische FvD-leden, blijkt uit gelekte mail: 'Er komt geen gesprek over jullie 'ideeën''

Geen verzoening

Zonder Henk Otten zouden we hier nooit zijn gekomen. Zonder hem zal dit project stranden Thierry Baudet in de uitgelekte mail

De al langer sluimerende onvrede over de koers van de partijtop kwam maandag aan de oppervlakte door het plotselinge royement van de prominente leden Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Ook zij pleitten voor meer inspraak van de leden en nieuwe bestuursverkiezingen.



De miljonair Kees Eldering uitte daarna ook zijn onvrede over de gang van zaken bij FvD en donderdagavond hield Mooijekind een vergelijkbaar verhaal bij RTL Late Night. Hij vond het onbegrijpelijk dat het bestuur, bestaande uit partijleider Baudet, penningmeester Henk Otten en secretaris Rob Rooken, provinciale vrijwilligersteams zomaar opzij had geschoven. 'Er is onrecht gedaan aan mensen door de hele provinciale structuur op te heffen.'



De kans dat er nog een afspraak tot verzoening komt tussen de partijtop en de critici lijkt nu definitief van de baan. 'De belangen die spelen zijn daarvoor veel te groot en de agenda die wij hebben is daarvoor veel te belangrijk', schrijft Baudet. 'Voor 'onbezonnen ego's' is in de partij geen plaats.' Hij adviseert iedereen die er anders over denkt om te vertrekken en een eigen partij te beginnen.