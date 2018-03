Baudet wantrouwt vrijwillige stemmentellers - is zijn zorg terecht?

'Niet wenselijk'

Er wordt geteld in verschillende rondes door meerdere mensen. Het is een systeem van checks and balances Heleen Hörmann van de Kiesraad

Ook leden van politieke partijen en zelfs kandidaat-raadsleden kunnen zich aanmelden. 'Daar is niks over opgenomen in de kieswet', zegt Hörmann. 'Maar we vinden het niet wenselijk.' In de kieswet zijn er verder geen eisen aan de betrouwbaarheid van tellers. De enige manier om die vast te stellen zou een verklaring omtrent het gedrag zijn. Dat document wordt niet van stemmentellers gevraagd.



Toch ziet de Kiesraad geen problemen voor een eerlijk verloop van het stemmentellen. 'Er wordt geteld in verschillende rondes door meerdere mensen. Het is een systeem van checks and balances. Als iets niet klopt wordt het altijd wel door iemand opgemerkt', aldus Hörmann. 'Daarnaast houdt de voorzitter van het stembureau toezicht en mogen er ook kiezers bij het tellen aanwezig zijn.'