Baudet vangt bot: Openbaar Ministerie ziet niks in vervolgen minister Ollongren

Forum-leider Baudet had begin vorige maand aangifte gedaan tegen de minister nadat zij hem in een lezing een bedreiging voor de democratie had genoemd. In de Ien Dales-lezing stelde Ollongren dat 'het populisme (van Baudet, red.) kernwaarden van Nederland bedreigt'. Ze hekelde 'racistische' uitspraken van Forum-leden en sprak Baudet daarop aan: 'Baudet laat het onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.'



Baudet stapte meteen naar de rechter en liet zich daarbij vergezellen door mede-Kamerlid Theo Hiddema als zijn advocaat. Een maand na de aangifte laat het Openbaar Ministerie weten de minister niet te vervolgen. Volgens het OM kwalificeren de uitspraken van Ollongren niet als smaad of laster. En zelfs als dat wel zo zou zijn, had Ollongren die vrijheid omdat haar speech onderdeel uitmaakte van het publieke debat. Het OM in een persbericht: 'Dan neemt de context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan, het publieke debat, het smadelijk karakter weg.'



Het OM heeft Baudet op de hoogte gesteld van het besluit. De politicus kan hiertegen een klacht indienen bij het Gerechtshof in Amsterdam.