Baudet op ramkoers met FvD-leden die meer democratie willen

Het partijbestuur had ook kunnen zeggen: leuk idee, laten we er eens over praten Arthur Legger, een van de auteurs van de brief

Partijleider én partijvoorzitter Thierry Baudet is zeer negatief over het initiatief, zo blijkt ook weer uit een naar The Post Online uitgelekte mail. Hij noemt de voorstellen 'onacceptabel' en zegt dat de leden die zich aansluiten bij critici 'niet bij de verdere uitbouw van de partij worden betrokken'.



Een van de auteurs van de brief, de ondernemer Arthur Legger, betreurt het dat Baudet 'nogal emotioneel en heftig' reageert. 'We hebben een decente brief geschreven en dringen aan op een interne democratisering. Dat is het enige dat we doen. En dat bij een partij die Forum voor Democratie heet. Het is toch eigenlijk een gotspe dat ik dat moet zeggen.'



De brief van de nieuwe groep critici komt een dag nadat De Haze Winkelman en zijn partner Wevers een brief stuurden naar het partijbestuur met vergelijkbare kritiek. Dat leidde tot hun royement. 'We willen dit zo netjes en intern mogelijk houden,' zegt Legger nu. 'Het partijbestuur had ook kunnen zeggen: "leuk idee, laten we er eens over praten".'