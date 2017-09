Asscher trekt tapijt onder Hennis vandaan

MOMENT VAN DE DAG

Asscher valt Hennis af



Voor wie er nog aan twijfelde: Rutte II bestaat niet meer. In een normale situatie was het ongekend geweest wat vice-premier Lodewijk Asscher vrijdagmiddag deed na de wekelijkse ministerraad. Zonder veel omhaal van woorden trok hij het tapijt weg onder de voeten Jeanine Hennis, zijn collega-minister van Defensie.



Zij ligt onder vuur vanwege het fatale mortierongeluk in Mali, veroorzaakt door nalatigheid en gebrekkig onderhoud in de organisatie die aan haar leiding is toevertrouwd. Op de vraag of die zaak zwaar genoeg is om af te treden, draaide Asscher er tot verrassing van zijn gehoor niet omheen: 'Ik vind het zwaar genoeg voor die consequentie.' En: 'Hier valt niks aan te relativeren. Twee jonge mensen zijn dood, één zwaargewond. En er is een reeks momenten geweest waar niet iets is gedaan wat het had kunnen voorkomen. Dat is zo zwaar als het maar had kunnen zijn.'



Het wegvallen van de steun van een coalitiepartner zou normaal gesproken genoeg zijn om onmiddellijk af te treden. Maar in het politieke niemandsland van de eeuwigdurende formatie gelden andere wetten: het kabinet is al demissionair en de PvdA heeft nog maar negen zetels. Ook zonder de steun van Asscher kan er in de Tweede Kamer genoeg draagvlak voor Hennis overblijven.



Maar Hennis zal toch beseffen dat haar dinsdag een loodzwaar debat wacht. Asscher zet waarschijnlijk de toon, in elk geval onder de oppositiepartijen die zich donderdag al uiterst kritisch uitlieten. De vraag is wel of er inmiddels een nieuwe coalitie is ontstaan die Hennis kan beschermen: hoe reageren de nieuwe coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie? Voorlopig houden zij hun kaarten op de borst.



Hennis zelf, die donderdag nog van geen aftreden wilde weten, lijkt inmiddels te zijn begonnen met het tellen van haar knopen. 'Dinsdag, na het debat, zal ik bepalen wat dat betekent voor mijn positie.'



Eén praktische consequentie heeft de affaire al wel: Hennis heeft vrijdagochtend 'een operationele pauze' ingelast in de gebieden waar Nederlandse militairen op missie zijn. Die rustpauze wordt gebruikt om alle aanwezige munitie nog een keer te controleren. 'Ik wil zeker stellen dat alles op orde is', aldus de minister.