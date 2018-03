Amsterdam koerst af op links stadsbestuur: GroenLinks nodigt PvdA, SP en D66 uit

Oud zeer

Tijdens de verkennende gesprekken is ons gebleken dat we minder verbondenheid voelen op de andere belangrijke uitdagingen Rutger Groot Wassink over samenwerken met de Partij voor de Dieren

Dat GL, PvdA en SP samen optrekken komt niet als een verrassing. Al voor de verkiezingen vormden de drie een 'links progressief pact' met gezamenlijke plannen voor de stad. De keuze voor D66 lijkt op basis van dat pact ook de meest logische. Maar op persoonlijk niveau boterde het de afgelopen jaren maar moeilijk tussen de D66 en andere politici. In de Volkskrant lieten partijleiders zich hard uit over het 'spelletjes spelen' en de 'onbetrouwbaarheid' van de sociaal-liberalen. Tijdens de informatieronde vorige week schreven alle partijen aan informateur Maarten van Poelgeest dat de 'cultuur en onderlinge verhoudingen' onderwerp van gesprek moesten zijn.



Daar is inmiddels over gesproken. 'Er zit bij mij geen oud zeer meer', zegt Laurens Ivens. Ook D66 heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen. 'Vooral door de komende weken te werken aan een gezamenlijke toekomstvisie, en minder door punten uit te ruilen zoals in het vorige college is gebeurd', zegt D66-leider Reinier van Dantzig. 'Dat is de les die wij uit de vorige bestuursperiode hebben getrokken.'