50Plus hoopt met Ellen Verkoelen terug te keren in de Tweede Kamer

Ellen Verkoelen, fractievoorzitter en gemeenteraadslid van 50PLUS in Rotterdam. Beeld ANP

Verkoelen wordt als lijsttrekker voorgedragen door het bestuur en de selectiecommissie van de partij. Op nummer twee staat Jan Latten, voormalig hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met dit duo op kop hoopt de partij weer voet aan de grond te krijgen in de Tweede Kamer, na de grote deceptie van 2021. Met Liane den Haan als lijsttrekker behaalde de partij toen weliswaar een Kamerzetel, maar ze kreeg nog voor de verkiezingen ruzie in eigen gelederen. Den Haan nam in de campagne namelijk afstand van de geharnaste pensioenstandpunten die de partij in de jaren daarvoor juist koesterde.

Het partijbestuur distantieerde zich openlijk van Den Haan, evenals Verkoelen, destijds nummer drie op de lijst. Vlak na de verkiezingen stapte Den Haan op bij 50Plus, maar omdat zij wel Kamerlid bleef ontnam zij de partij zo haar enige zetel. Sindsdien is de partij op het Binnenhof alleen nog vertegenwoordigd in de Eerste Kamer door de 81-jarige senator Martin van Rooijen. Voor 50Plus was dit extra pijnlijk, omdat een jaar eerder ook de toenmalige lijsttrekker, Henk Krol, al vertrok. Ook hij nam zijn zetel mee.

Strijd om seniorkiezer

Verkoelen mag nu gaan proberen terug te keren in de Tweede Kamer. Hoewel 50Plus een brede partij wil zijn, zal zij zich daar bovenal gaan inspannen voor de belangen van senioren. De partij verloor in het afgelopen jaar de strijd om de nieuwe Pensioenwet – die werd aangenomen ondanks groot verzet van onder anderen Van Rooijen – maar heeft andere strijdpunten over.

De AOW-uitkeringen moeten omhoog, AOW’ers moeten vakantiegeld krijgen plus een extra maand AOW aan het einde van het jaar en er moeten maatregelen komen tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en voor beter volwassenenonderwijs.

In de strijd om de seniorkiezer krijgt de partij in de campagne concurrentie van onder anderen voormalig lijsttrekker Henk Krol, die bij Belang van Nederland nu op de lijst staat als running mate van lijsttrekker Wybren van Haga. Krol belooft zich ook bij zijn nieuwe partij in het bijzonder in te spannen voor de belangen van oudere kiezers.