'Veel raadsels, Selçuk', ofwel: Denk-docu toont vooral wat Denk wil laten zien

Heroïsche strijd

Wat de film vooral toont is het verhaal dat de twee politici graag uitdragen; dat van een heroïsche strijd van underdogs tegen de gevestigde orde. Na hun vertrek uit de PvdA in november 2014 werden ze verguisd als conservatieve moslims en onbetrouwbare Turken. Het was 'frame' en 'spin' van politieke tegenstanders. Hun missie was er juist een van emancipatie, van een stem geven aan mensen met een migratieachtergrond die na decennia in Nederland nog steeds niet volwaardig mogen meedoen.



Dat is óók het verhaal van Denk. Je ziet het als de camera Kuzu en Öztürk volgt terwijl zij flyers uitdelen op een markt of mensen toespreken in de moskee. Hoe ze worden aangeklampt door Turkse en Marokkaanse Nederlanders die zich voor het eerst echt betrokken voelen bij de politiek. Het is zichtbaar in de tranen van de aanhang wanneer de exitpoll drie zetels voorspelt.