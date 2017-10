'Rode ambassadeur' Coen Stork overleden - hij was actief in onder andere in Zuid-Afrika, Cuba en Roemenië

'De Rode Ambassadeur'

Misschien had ik kritischer moeten zijn. Ik vind het moeilijk daarop te antwoorden Coen Stork over zijn tijd als ambassadeur op Cuba

Zijn laatste post was eind jaren tachtig in Roemenië. Stork maakte daar in 1989 de opstand en later de val mee van dictator Nicolae Ceausescu. Ook in deze periode liet Stork zien dat hij niet neutraal aan de zijlijn wilde staan. Zo nam hij het op voor tegenstanders van Ceausescu. De Roemeense veiligheidsdienst legde toen een vuistdik dossier over hem aan.



In 2012 verschenen zijn memoires over de 35 jaar die hij diende in de diplomatieke dienst, onder de toepasselijke titel 'De Rode Ambassadeur'. 'In het begin vond ik het ook vervelend', zo zei Stork in 2013 in de Volkskrant over de revolutionaire bijnaam die hij had gekregen. 'Zo rood ben ik niet, al ben ik dan lid van de PvdA en is dat een zeldzaamheid in de Buitenlandse Dienst. Later kon het me minder schelen.' Hij bekende toen, terugkijkend, dat hij als ambassadeur op Cuba wellicht wat kritischer had moeten zijn over het bewind van Fidel Castro.



Stork: 'In Havana heb ik ongelofelijk veel mensen over de vloer gehad, schilders, schrijvers, ook wel journalisten. Waar ik ook was, ik heb altijd kunstenaars opgezocht en ik vond het fijn dat ik mensen een plezier kon doen. Met de revolutie hadden de Cubanen hun cafés verloren. En dat zwembad lag er, de drank stond in de kast. Misschien had ik kritischer moeten zijn. Ik vind het moeilijk daarop te antwoorden.'