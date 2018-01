Oud-burgemeester Hoekema kreeg onterecht extra wachtgeld na vertrek en stort 17.800 euro terug

Burgemeesterswoning

Eerder berichtte de Volkskrant dat de Wassenaarse burgemeesterswoning, een royale twee-onder-een-kapwoning aan de Prinses Marielaan, leeg staat sinds zit sinds het vertrek van burgemeester Hoekema eind 2016. Maar nu blijkt dus dat hij er nog een jaar heeft gewoond. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot is in Zoetermeer blijven wonen, waar hij eveneens burgemeester is. Voermans: 'Als waarnemend burgemeester kun je nog een tijdje in een andere stad wonen. Dat is ook de reden dat we zoveel waarnemende burgemeester hebben. Het geeft hun wat speelruimte.' Op deze manier kon Aptroot in Zoetermeer blijven en was het voor Hoekema mogelijk langer in de Wassenaarse ambtswoning te bivakkeren.



Hoekema en zijn echtgenote Marleen Barth (fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer) hebben de openbaarmaking nog geprobeerd te vertragen door naar de voorzieningenrechter te stappen, maar lieten vorige week hun bezwaren alsnog varen. Maandagmiddag heeft Hoekema aan waarnemend burgemeester Koen van Wassenaar laten weten de 17.800 terug te geven.