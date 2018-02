'Hij was geen bezige bij, hij was een hele bijenkorf': Persoonlijke herinneringen aan Ruud Lubbers

Elco Brinkman, CDA-minister in Lubbers I en II, fractievoorzitter en beoogd opvolger

Bij Lubbers in het Torentje



Lubbers was een man met een enorme energie. Hij pakte altijd alles aan wat aangepakt moest worden, zoals de modernisering van het CDA, waar hij toch een beetje de stedelijkheid in bracht. Hij was enorm betrokken, trok de dingen aan, een meewerkend voorman. Lubbers was ook buitengewoon efficiënt. Hij hield altijd allerlei schoteltjes tegelijk in de lucht. Ik herinner me dat hij tussen twee afspraken door met iedereen contact had, als ik als minister of fractievoorzitter naar hem toe moest in het Torentje. Dan was hij aan het ijsberen in die kleine ruimte en dicteerde brieven en notities aan zijn secretaresse. Je had toen nog geen Whatsapp, dus zij moest de stukken uittikken en die werden dan per koerier verzonden. Hij was niet zozeer een bezige bij alswel een complete bijenkorf.



Ik was in 1994 zijn beoogde opvolger als partijleider van het CDA. Hij heeft me zelf op het schild gehesen, maar daarna werd al snel duidelijk dat het CDA niet meer de meest geliefde partij van het land was. Ik heb er geen venijn over. We weten allemaal hoe moeilijk het is om het stokje door te geven.