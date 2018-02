'Fuck de koning' beledigend? Dat bepaalt de koning voortaan zelf, beoogt D66-Kamerlid Kees Verhoeven

Eigen besluit

SP, GroenLinks en PvdA steunen Verhoeven, de PVV en de kleinere oppositiepartijen mogelijk ook. Maar in de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is zijn initiatiefwet een vrije kwestie. Er is niets over afgesproken in het regeerakkoord. CDA en CU zijn geen voorstanders, net als de SGP. De VVD is voorzichtig. Een meerderheid gloort, maar is nog niet zeker.



Een van de argumenten die de tegenstanders aanvoeren, is: de koning kan zich niet verdedigen. 'Dat kan hij wel', zegt Verhoeven. 'De premier is zijn mond en het Koninklijk Huis heeft ook de Rijksvoorlichtingsdienst ter beschikking. In civiele zaken, bijvoorbeeld over onrechtmatige publicaties in roddelbladen, weet de koning zich goed te weren. Dan kan hij dat bij eventuele beledigingen ook. Het past bij deze tijd dat niet het OM daarover besluit, maar dat de koning zelf beslist of hij zich door een uiting beledigd voelt.'



Ook een ander bezwaar van de tegenstanders is volgens Verhoeven te weerleggen. Hoe zit het met het beledigen van politiemensen en ambulancebroeders? 'Daar verander ik niets aan. Zij moeten extra beschermd blijven.'