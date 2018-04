'Falend toezicht' op Schiphol onder vuur: deskundigen en politici vinden dat gedogen geluidsovertredingen moet stoppen

Het ministerie van I en W zegt te werken aan een wettelijke verankering van de afspraken over preferent baangebruik. Zo lang die er nog niet is blijft de ILT 'anticiperend handhaven', beklemtoont het ministerie. Probleem is dat een wettelijke basis voor de afspraken over geluidshinder pas mogelijk is, wanneer de nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) voor de luchthaven klaar is. Waarschijnlijk kan de ILT op zijn vroegst in 2019 serieus gaan handhaven in plaats van het monitoren dat nu gebeurt.



Schiphol mag volgens afspraak maximaal 500 duizend vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar verwerken. Die grens is bijna bereikt. De nieuwe MER moet duidelijk maken hoe Schiphol na 2020 eventueel verder kan groeien zonder dat de milieu- en geluidshinder toeneemt.



Net als in de MER voor de nieuwe luchthaven Lelystad Airport, een toekomstige 'overloophaven' van Schiphol waartegen veel verzet is, bleek in die rapportage voor Schiphol veel verkeerde berekeningen te zijn opgenomen. Daarom moesten beiden opnieuw worden gemaakt.



Minister Van Nieuwenhuizen heeft eerder gezegd dat Schiphol tot en met 2020, conform het Alderskkoord, niet boven het aantal van 500 duizend vliegbewegingen mag uitkomen. De luchtvaartsector wil die afspraak ter discussie stellen en zegt dat een rem op de groei van Schiphol de Nederlandse economie fors schaadt.