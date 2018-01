'Defensie neemt veiligheid eigen mensen niet serieus'

RAPPORT VAN DE DAG

Defensie niet veilig



Er zou van alles mis kunnen zijn bij de krijgsmacht, maar: 'De veiligheid en gezondheid van onze militairen staat bij iedereen voorop.' Famous last words van de in oktober vorig jaar afgetreden minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD). Vandaag maakte de voormalige baas van Shell, Jeroen van der Veer, korte metten met Hennis' basisgedachte. Defensie neemt de veiligheid van het eigen personeel niet serieus, is Van der Veers conclusie na onderzoek. Daar is de nieuwe minister van Defensie, CDA'er Ank Bijleveld, het helemaal mee eens. 'Veiligheid is onvoldoende onderdeel van de strategie, de structuur, het systeem en de cultuur van de organisatie om een veilige taakuitvoering te waarborgen.'



Een dodelijk ongeluk in 2016 met een mortiergranaat in Mali was de aanleiding voor het onderzoek van Van der Veer, getiteld 'Het kan en moet veiliger'. De Onderzoeksraad voor Veiligheid reconstrueerde dat ongeluk vorig jaar en kwam tot vernietigende conclusies over de 'bedrijfscultuur' van Defensie waarna Hennis aftrad.



'Van der Veer komt van een bedrijf met een diepgewortelde veiligheidscultuur', was de aanprijzing vanmiddag van premier Rutte. Of de voormalige topman een link legt tussen de miljardenbezuinigingen van de voorbije jaren en het ontbrekende veiligheidsbesef, kon Rutte niet overzien. 'Maar dat effect zou er niet mogen zijn.'



Van der Veer roept het ministerie op tot onder meer permanente bijscholing en het binnen Defensie installeren van een onafhankelijke interne toezichthouder op veiligheid. Alles wat Van der Veer concludeert en aanbeveelt neemt Bijleveld over. Zo bereidt een 'kwartiermaker' nu de komst van de veiligheidstoezichthouder voor.



De Tweede Kamer is geschrokken van het 'snoeiharde' rapport van de commissie-Van der Veer en wil snel een debat. 'Defensie blijkt geen lerende organisatie', vindt VVD'er André Bosman. Volgens Isabelle Diks van GroenLinks heeft Defensie gefaald in het bieden van veiligheid militairen. Maak personeel prioriteit, wil SP'er Sadet Karabulut. Hou nou eens op met al die onderzoeken, is de oproep van de militaire vakbonden aan Defensie, en kom in actie. 'De aanbevelingen moeten dit weekend al allemaal integraal worden overgenomen', zegt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels.