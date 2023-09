Zijn zonnepanelen straks nog wel rendabel?

Investeren in zonnepanelen was de afgelopen jaren zeer rendabel. Meer dan 30% van de Nederlandse daken wekt nu zonnestroom op. De energiebedrijven lijden daardoor verlies en gaan minder betalen voor teruggeleverde stroom. Is dit een stap terug in de energietransitie? Ook de gasprijs komt aan bod. Kan die weer net zo enorm hoog worden als vorig jaar? We bespreken het met energieredacteur Tjerk Gualthérie van Weezel.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels