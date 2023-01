🎧 Zijn de memoires van prins Harry oprecht of lege ijdeltuiterij?

Van de mierzoete Netflix-serie tot het bizarre boek Spare: wat bezielt prins Harry en zijn Meghan om zoveel te delen met de wereld? Volgens correspondent Patrick IJzendoorn heeft zijn populariteit in het Verenigd Koninkrijk nu wel een dieptepunt bereikt. Host Esma Linnemann spreekt ook met adjunct-hoofdredacteur Chris Buur en freelancer Haroon Ali over hoe we ons moeten verhouden tot het rebellerende stel. Geven we hen het voordeel van de twijfel of zetten we onze vraagtekens bij deze openbare therapie?

Presentatie: Esma Linnemann Redactie en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt