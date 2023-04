Zijn crypto’s een serieuze investering of toch een gokproduct?

Twee miljoen Nederlanders investeren in crypto. Het is de afgelopen jaren ook steeds makkelijker geworden door bedrijven die de cryptobeleggers helpen met investeren. De Nederlandse Bank houdt zich nog afzijdig. Met economieverslaggever Daan Ballegeer en techverslaggever Laurens Verhagen bespreken we de Nederlandse markt.

