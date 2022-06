🎧 Zet Poetin zijn ‘gaswapen’ nu echt in? Beluister onze dagelijkse podcast

🎧 Podcast De Kamer van Klok

Duitsland kondigde vandaag de tweede alarmfase van de gascrisis af. Door de teruggevallen toevoer vanuit Rusland is er nu forse storing in de gasvoorziening. Volgens economieredacteur Tjerk Gualthérie van Weezel zijn we in Europa jarenlang in slaap gesust door de ruime toevoer van Russisch gas. In Nederland is minister Jetten overgegaan tot het maximaal laten draaien van de kolencentrales. Met verslaggever Michael Persson praat Pieter Klok over de gevolgen van dit besluit.