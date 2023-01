🎧 Zelfs torenhoge inflatie krijgt Nederland niet aan het staken

In verschillende sectoren werd vorige week gestaakt en vakbond FNV heeft 2023 zelfs uitgeroepen tot ‘actiejaar’. Maar we merken er weinig van. Valt Nederland wel te mobiliseren? En waarom is dat in Frankrijk heel anders? We bespreken het met economieredacteur Marieke de Ruiter en Frankrijk-correspondent Eline Huisman.

