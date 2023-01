🎧 Wordt Rutte ooit iets anders dan premier van Nederland?

Mark Rutte was deze week bij de Amerikaanse president Biden. Het bezoek ging hem goed af, is het misschien een opstapje naar een internationale functie of blijft hij liever in Den Haag? Tegelijkertijd maakt Rutte zich zorgen over het vertrek van multinationals uit Nederland. En wat is in vredesnaam de oplossing voor de dramatische staat van onze uitvoeringsorganistaties?

