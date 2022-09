podcast de kamer van Klok

🎧 Wordt de invloed van China op Suriname steeds groter?

Een bezoek van van diverse burgemeesters, een kamercommissie en afgelopen week premier Rutte: de belangstelling van Nederland voor Suriname is groot. Is het omdat China en de Verenigde Staten nu ook interesse hebben in het Latijns-Amerikaanse land? En wanneer is Nederland klaar voor excuses voor het slavernijverleden? Verslaggever Sterre Lindhout was mee in het kielzog van Mark Rutte en vertelt aan Sheila Sitalsing wat zij er aantrof.