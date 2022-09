podcast de kamer van Klok

🎧 Wonden we ons maar net zo op over de jeugdzorg als over Schiphol

In het debat over de treurige staat van de jeugdzorg hulde minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind zich vooral in ingewikkelde zinnen. Wat die betekenden was niet altijd duidelijk, maar echte urgentie leek er niet uit te spreken. Intussen leken de wachtrijen op Schiphol wél bovenaan de politieke prioriteitenlijst te staan en stapte topman Dick Benschop op. Verder verscheen eindelijk het langverwachte rapport over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en zijn kompanen. Maar zullen we er veel wijzer van worden?