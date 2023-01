Wie problemen probeert te fiksen, snapt beter waar de oplossingen zitten. Luister de podcast van Kustaw Bessems

Door problemen van mensen op te lossen leert ‘actieonderzoeker’ Albert Jan Kruiter veel meer dan wetenschappers die afstand houden, vertelt hij aan Kustaw Bessems. Zoals mensen die zorg nodig hebben of in de schulden zitten, die geen huis hebben of verslaafd zijn. Ze hebben te maken met een kluwen van instanties. Wat blijkt: vaak wordt beweerd dat regeltjes een oplossing in de weg zitten, terwijl dat helemaal niet waar is. Kruiter en zijn collega’s trekken lessen uit de praktijk waarmee het hele systeem kan worden verbeterd. En hun ideeën kosten vaak maar veel minder geld én minder werk.Of luister en abonneer je via Apple podcast, Google Podcasts of Spotify.

