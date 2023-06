▶ Wel een baan, geen dak boven je hoofd: er zijn steeds meer economisch daklozen

Het aantal mensen met een baan en een prima inkomen maar zonder dak boven hun hoofd groeit explosief. Het tekort aan (sociale) huurwoningen is de belangrijkste oorzaak. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat kan de rol van woningcorporaties zijn? We bespreken het met verslaggever Iva Venneman en economieredacteur Marc van den Eerenbeemt .

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman en Djuna Kramer Montage: Rinkie Bartels, Smone Eleveld, Daan Hofstee