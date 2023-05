We moeten ons ontworstelen aan de miljardenindustrie van consultants

Overheden hebben zich overgeleverd aan de miljardenindustrie van consultants. Daardoor is essentiële kennis en ervaring weggelekt en zijn we niet goed opgewassen tegen de grote opgaven van onze tijd. Intussen is vaak onduidelijk wat die consultants voor al dat geld nu eigenlijk doen of is hun rol zelfs ronduit schadelijk. Rosie Collington schreef samen met Mariana Mazzucato het boek The Big Con, dat net in het Nederlands uit is als De Consultancy Industrie. Met Kustaw Bessems bespreekt Collington hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe overheden zich aan de greep van de consultancy kunnen ontworstelen.

COLOFON Presentatie en interview: Kustaw Bessems

Montage en redactie: Rinkie Bartels

Redactie: Corinne van Duin en Eva van Leeuwen