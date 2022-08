Podcast ondertussen in de kosmos

Wat gaat er om in het hoofd van een baby? De wetenschapsredactie onderzoekt haast onmogelijk te beantwoorden vragen

Ze drinken, slapen en brabbelen, maar wat gaat er eigenlijk om in de hoofden van baby’s? De wetenschapsredactie van de Volkskrant duikt deze zomer op haast onmogelijk te beantwoorden vragen, en zoekt met wetenschappers naar inzichten. Onze redacteur psychologie Kaya Bouma bezocht het babylab voor experimenten met baby Luuk. Ze schetst een onderzoeksveld waarin de nieuwe inzichten in razend tempo over elkaar heen buitelen. Zo ontdekten wetenschappers met een bijzonder experiment dat ook baby’s in de baarmoeder al een geheugen hebben.