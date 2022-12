🎧 Wat gaan GroenLinks en de PvdA samen doen, behalve afrekenen met Rutte?

Wie is de baas in de Tweede Kamer? De machtsstrijd die de val van Arib inluidde is nog lang niet beslecht, legt Natalie Righton uit. En PvdA en GroenLinks beginnen nu echt aan hun samenwerking en gaan als één links blok de verkiezingen tegemoet. Ze willen afrekenen met het kabinet, maar zijn er ook inhoudelijke plannen?

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee