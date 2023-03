Wat bereik je met snelwegen blokkeren om aandacht te vragen voor het klimaat?

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.

Dit weekend blokkeren klimaatactivisten naar verwachting opnieuw de A12 bij Den Haag. Eerder lijmde een activist zich vast aan een talkshowtafel en werd er soep gegooid richting wereldberoemde schilderijen. Het past in een trend van opvallende, ontregelende acties om de aandacht op het klimaat te vestigen. Wetenschappers vragen zich af: vergroten dit soort acties de sympathie voor de goede zaak? Of jagen ze vooral mensen in de gordijnen? Met Maarten Keulemans.

COLOFON Presentatie: Tonie Mudde

Montage: Daan Hofstee, Tiemen Hageman, Eva van Leeuwen

Eindredactie: Corinne van Duin