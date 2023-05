Was Nederland echt zo meegaand tijdens de Duitse bezetting?

Wie zich een beetje in de Tweede Wereldoorlog heeft verdiept, kent de verhalen: de meeste Nederlanders werkten wel erg goed mee met de Duitsers. Is dat narratief terecht? Of zouden we onze helden meer moeten vereren? Dat bespreken we met twee verslaggevers die veel over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust schrijven: Sander van Walsum en Ellen de Visser.

