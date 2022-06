🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Was het winkelcentrum in Krementsjoek een bewust burgerdoel? Beluister onze dagelijkse podcast

Hoe is het nu aan het Oekraïens-Russische front? Rusland heeft problemen met high-tech kruisraketten. Defensiespecialist Stieven Ramdharie legt uit wat dat te maken heeft met de aanslag op het winkelcentrum in Krementsjoek. En Oekraïne-kenner Fleur de Weerd vertelt over het gure bestaan van mensen die in door Rusland bezet gebied leven.