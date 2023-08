▶ Was het neerstorten van Prigozjins vliegtuig een wraakactie van Poetin?

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin kwam gisteren om bij een vliegtuigcrash in Rusland. Wie was deze vertrouwensman van Poetin? En wat betekent zijn dood voor het voortbestaan van het huurlingenleger Wagner? We spreken met correspondent in Moskou Geert Groot Koerkamp.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels