▶ Waarom zijn Nederlandse kinderen de slechtste lezers ter wereld?

Nederlandse kinderen lezen slecht. Ze lezen te weinig, hebben er weinig plezier in en scoren laag op de lijstjes waarop hun leesvaardigheid internationaal wordt gemeten. Hoe komt het dat Nederlandse kinderen zo een hekel hebben aan lezen? Waarom dit zo problematisch is en of deze trend nog is te keren, bespreken we met onderwijsspecialist en columnist Aleid Truijens en wetenschapsredacteur Enith Vlooswijk.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels