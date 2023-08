Waarom zijn datingshows als ‘B&B vol liefde’ zo onweerstaanbaar?

Dé tv-hit van afgelopen zomer was B&B vol liefde. Waarom smullen we zo van het ongemak in deze en andere datingprogramma’s? En wat leren we van programma’s als Lang leve de liefde en Boer zoekt vrouw over man-vrouwverhoudingen? Dat bespreekt host Esma Linnemann deze week met tv-recensent Alex Mazereeuw en cultuurverslaggever Gidi Heesakkers.

. Beeld Sophia Twigt