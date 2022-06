🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Waarom staan er zoveel Trumps op in de Amerika’s? Beluister onze dagelijkse podcast

In verschillende Zuid-Amerikaanse landen staan er Trump-achtige leiders op, ziet correspondent Joost de Vries. Hij belt in vanuit Bogota, waar hij de Colombiaanse verkiezingen volgt. Gaat het land voor Rodolfo Hernandez of voor Gustavo Pedro? In New York volgt Maral Noshad Sharifi het parlementaire onderzoek naar de rol van Donald Trump bij de bestorming van het Capitool. Waarom heeft Trump nog zoveel steun?