🎧 Waarom Polen opeens weer populair is in Europa. Beluister onze dagelijkse podcast

Correspondent Arnout le Clercq doet vanuit Roemenië verslag van de nieuwe handelsroute van het Oekraïense graan via de Donau naar de Zwarte Zee. Marc Peeperkorn zit in Brussel en vertelt over de miljarden die Polen na lang gesteggel toegezegd krijgt van de Europese Commissie. Krijgt Polen dit geld nu alsnog vanwege de ruimhartige opvang van Oekraïense vluchtelingen?