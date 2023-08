Waarom Netflix alle streamingdiensten verslaat, en wat je beslist niet mag missen dit serieseizoen?

Er staat een herfst bomvol nieuwe series voor de deur. Maar wat kunnen we verwachten van de nieuwe series nu er in Amerika een schrijversstaking aan de gang is? En kunnen we nog collectief dezelfde serie adoreren terwijl de markt van streamingdiensten zo versplinterd is? Host Esma Linnemann, Chef series Mark Moorman en tv-recensent Alex Mazereeuw loodsen je in 25 minuten door het aanbod aan series en streamingdiensten.

. Beeld Sophia Twigt