Waarom is de ‘sekspositieve’ datingapp Feeld zo populair?

Rondsnuffelen tussen de kinks of last-minute brak en geil een sekspartner vinden voor de zondagochtend. Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden op Feeld, de datingapp die ook wel bekend staat als trio- of seksapp. Wat maakt deze vrije vorm van daten zo aantrekkelijk? En heeft de app ook negatieve kanten volgens de ‘sekspositieve’ gebruikers? Dat bespreekt host Esma Linnemann met journalist Doortje Smithuijsen, die er een stuk over schreef in Volkskrant Magazine, en met cultuurjournalist en ervaringsdeskundige Gidi Heesakkers.

Screenshot TikTok estceewilliams Beeld TikTok