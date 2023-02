🎧 Waarom gaat het nu zo slecht met Philips?

Na een monsterverlies van 1,5 miljard euro moet Philips inkrimpen. Alleen al in Nederland verliezen 1.100 mensen hun baan, wereldwijd gaat het om 6.000 banen. Hoe is Philips in zulk zwaar weer terechtgekomen en welke rol speelt een kapot zuurstofapparaat daarin? We bespreken het met economieredacteuren Jonathan Witteman en Peter de Waard.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee