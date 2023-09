Waarom festival Burning Man leidde tot zoveel leedvermaak (en of dat terecht is)

‘A muddy fiasco’, kopte The New York Times over Burning Man. Vol leedvermaak gingen mensen op sociale media los over de beelden van het door zware regenval en modderstromen geteisterde evenement. Wat voor festival is Burning Man eigenlijk? En waarom willen sommige mensen de elitaire festivalgangers zo graag ten onder zien gaan? Daarover praat host Esma Linnemann deze week met beeldredacteur Latoya van der Meeren, die er in 2013 zelf bezoeker was, en serieredacteur Mark Moorman.

Host: Esma Linnemann Montage: Tiemen Hageman Eindredactie: Corinne van Duin, Emilie van Kinschot Artwork: Sophia Twigt