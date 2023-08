▶ Waarom de strafzaak in Georgia Trump echt in de problemen brengt

Voor de vierde keer dit jaar is Trump verwikkeld in een strafzaak. De oud-president wordt ervan beschuldigd aan het hoofd te staan van een criminele organisatie die als doel had de verkiezingsuitslag van 2020 in Georgia ongedaan te maken. Nog 18 andere verdachten moeten zich melden in deze zaak. Correspondent Thomas Rueb legt uit waarom Trump in dit proces niet kan winnen met politiek en demagogie

