Waarom de NPO verzoekt Ongehoord Nederland te verbannen

Volgens de NPO is de jonge omroep Ongehoord Nederland zo veel te ver gegaan dat er maar een optie is: verbanning uit het politieke bestel. Zoiets is nog nooit gebeurd. Hoe het zo ver is gekomen bespreken we met mediaverslaggever Gijs Beukers.

