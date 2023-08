🎧 Waanzinnig leuk en beschamend zwaar: zo is het om queer te zijn in Nederland

De Amsterdamse Pride lijkt activistischer dan ooit, met een extra ‘Queer week’ vol protest. Hoe leuk is het om queer te zijn? En wat heeft een nieuwe generatie lhbtiq’ers te bevechten? Daarover praat host Esma Linnemann met Maud Wiemeijer, schrijver van de queer-serie Anne +, met Valentijn Hoogekamp, die het ‘coming of gender’-boek Antiboy schreef, en met adjunct-hoofdredacteur Chris Buur, die een boek schrijft over de vraag: wat is homoseksuele mannelijkheid?

Host: Esma Linnemann Montage: Tiemen Hageman Eindredactie: Julia van Alem Artwork: Sophia Twigt