🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Voor Oeigoerse dwangarbeid kunnen bedrijven de ogen niet langer sluiten. Beluister onze dagelijkse podcast

Vanaf vandaag verbieden de Verenigde Staten alle import van producten waarvan men vermoedt dat er Oeigoerse dwangarbeid aan te pas is gekomen. Sheila Sitalsing belt met buitenlandredacteur Marije Vlaskamp over Chinese omgang met de Oeigoeren. Met economieredacteur Jonathan Witteman praat ze over de gevolgen voor bedrijven. Blijft de Volkswagen-fabriek in Xinjiang open?