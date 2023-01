🎧 Voor het eerst geeft Rusland toe: er is een grote nederlaag geleden

Militair gezien is het jaar slecht begonnen voor Rusland, legt buitenlandredacteur Tom Vennink uit. Bij een aanval van het Oekraïense leger kwamen honderden Russische soldaten om en het lukt niet om nieuwe gebieden te veroveren. Iris Koppe vertelt over de gevolgen voor gezinnen in Oekraïne: achtergebleven vaders zien hun gevluchte kinderen via een beeldscherm opgroeien en raken van ze vervreemd. Een hereniging is alleen nog lang niet in zicht.

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee