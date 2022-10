🎧 Voor Amalia voorlopig geen wilde studententijd zoals die van haar vader

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Djuna Kramer en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee