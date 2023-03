🎧 Vijf sterren voor de film Tar, maar hoe realistisch is dit drama over machtsmisbruik door een vrouwelijke dirigent?

In de bewierookte film Tár volgen we het leven van een fictieve vrouwelijke chefdirigent die de door mannen gedomineerde klassieke muziekwereld succesvol navigeert. Haar ambitie en doorzettingsvermogen is grenzeloos. Maar ze is ook kil, manipulatief en maakt zich schuldig aan machtsmisbruik. Schetst de film wel een goed beeld van deze bij uitstek hierarchische sector? En is het wel gepast om een vrouw als misbruiker neer te zetten als het in werkelijkheid veel vaker mannen zijn? Host Esma Linneman gaat daarover in gesprek met chef kunst Herien Wensink en muziekjournalist Merlijn Kerkhof.

Beeld Sophia Twigt