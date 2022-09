podcast De kamer van Klok

🎧 Verkwanselt de VVD haar liberalisme?

De EU introduceert sanctiepakket na sanctiepakket tegen Rusland, roomt de winsten van energiebedrijven af en toont zich uitzonderlijk daadkrachtig. Maar is het in deze oorlogssituatie wel genoeg? In eigen land is Khadija Arib razend na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Had Kamervoorzitter Vera Bergkamp anders moeten handelen? En wat is er aan de hand bij de VVD, die plotseling en zonder uitleg twijfelt over de nieuwe Transgenderwet? Luister naar De kamer van Klok met Pieter Klok, Sheila Sitalsing, Marc Peeperkorn en Raoul du Pré.