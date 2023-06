▶ Veel macht, veel geld: zijn voetbalmakelaars nodig?

Een jaar geleden stierf de beroemde Nederlands-Italiaanse voetbalagent Mino Raiola. Hij had veel macht en verdiende bakken met geld. Wie was Mino Raiola, waarom was hij zo goed in zijn vak? En wat is de rol van een voetbalmakelaar eigenlijk, zijn deze zaakwaarnemers wel nodig? Dat bespreken we met verslaggevers Willem Vissers en John Schoorl.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Tiemen Hageman Montage: Rinkie Bartels, Smone Eleveld, Daan Hofstee