▶ Van de grootste belastingfraude aller tijden dacht men lang: juridisch kan het gewoon

Dividendstrippen is de grootste belastingfraude aller tijden door witteboordencriminelen. En nu is ook in Nederland een verdachte aangehouden. Hoe zijn de hoog opgeleide belastingoplichters te werk gegaan? En waarom heeft de toezichthouder niet ingegrepen? Dat bespreken met Michael Persson en Tjerk Gualthérie van Weezel.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Tiemen Hageman Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee